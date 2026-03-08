En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, difundió un mensaje dirigido a las mujeres de la provincia a través de sus redes sociales. La publicación se realizó durante este 8 de marzo, una fecha que cada año convoca a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la sociedad y la importancia de avanzar en igualdad de oportunidades.

El mandatario provincial utilizó sus redes sociales para enviar un saludo a las sanjuaninas y destacar su aporte cotidiano en distintos ámbitos. En ese contexto, remarcó el papel que cumplen en la vida social, laboral y familiar de la provincia. “En este 8 de marzo reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas que trabajan, cuidan, emprenden y sostienen esta provincia todos los días”, expresó Orrego.

En su publicación, el gobernador también hizo referencia a la necesidad de continuar generando condiciones que permitan ampliar las oportunidades para las mujeres en la provincia. En ese sentido, señaló la importancia de seguir promoviendo herramientas y espacios que contribuyan a que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

“Sigamos abriendo caminos para que cada una tenga más oportunidades, más herramientas y pueda elegir su propio proyecto de vida, construyendo una sociedad más igualitaria”, agregó el mandatario.

El mensaje se difundió en el marco de las distintas conmemoraciones que se realizan cada 8 de marzo, jornada en la que se recuerda la lucha por la igualdad de derechos y el reconocimiento del rol de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. En San Juan, como en otras provincias del país, la fecha suele estar acompañada por actividades institucionales, sociales y culturales vinculadas a esta conmemoración.