Brasil se sumó a los países que controlan el ingreso de productos derivados de la uva, sobre todo pasas, para asegurarse de que no superen el máximo permitido de una toxina. Esto generó alerta entre los productores sanjuaninos, que temen que afecte las exportaciones a este país, que compra el 70% de la producción local.

En San Juan el hongo que luego genera esta toxina, llamada ocratoxina, se produce por humedad y falta de control y desinfección en la producción. Según recomendaciones internacionales, el valor máximo que puede tener un producto alimenticio es de 10 partes por millón en el kilo de pasas. Desde este 16 de mayo, Brasil decidió endurecer sus controles aduaneros, para asegurarse de que no ingresa nada que supere este valor.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Guillermo Meló, productor sanjuanino y exportador, explicó a DIARIO HUARPE que la medida está en vigencia desde el 16 de mayo, y si bien no registran problemas hasta ahora les preocupa. “Puede ser un problema para la pasa que no está tratada de buena manera, tanto en el parral como en el secadero”, aseguró.

Evitar que se produzca ocratoxina es posible, siempre y cuando se trate la uva con ciertos fungicidas, porque empieza con un hongo, que en su metabolismo la produce y esta queda en la pasa. Para esto, explicó Meló, es necesario comprar productos, muchos de ellos importados, para que el procesamiento sea lo más seguro posible.

“Esto puede ser un problema para los productores chicos, que muchas veces no pueden hacer estos gastos”, criticó el productor pasero. Incluso, dice que lo mejor sería que se revea esta normativa, ya que si encuentran pasas que superan estos valores la destruyen y pierden la producción.

Para evitar esta sorpresa en la aduana brasilera, existe una herramienta en San Juan, que es analizar las pasas para saber si tienen o no mayor presencia de ocratoxina. Incluso hay un laboratorio asociado con Senasa, acreditado a nivel nacional e internacional, el Lapriq que funciona en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.

Publicidad

La directora del laboratorio, Dolly Granados, aseguró que vienen trabajando hace años con paseros y que tienen acreditadas normas ISO 17025, que dan cuenta de la validez del resultado, a nivel internacional. Con esto, pueden entregar certificados de la buena calidad de las pasas.

Tras el anuncio de los cambios en Brasil, han tenido más consulta de productores, que quieren analizar de forma local. “Tal vez el pasero que era esporádico ahora quiere hacerlo más seguido, para asegurarse” explicó la profesional.

Lapriq ya venía analizando ocratoxina y según Granados no hubo este año un incremento de las detecciones que superaban el máximo. “Siempre tenemos alguna detección, en general muy por encima de lo permitido, pero en la mayoría de los casos la pasa sanjuanina se encuentra en buen estado porque los productores tienen cuidado en el procesamiento”, aseguró.

Si bien no tienen estadísticas, porque los muestreos se hacen por encargo, la profesional dijo que ni siquiera esta temporada tras un verano lluvioso, se encontraron con una excepción. También aclaró que el laboratorio cuenta con estándares de calidad altos, con acreditaciones anuales de especialistas nacionales y también internacionales, para llevar tranquilidad.

El costo de tester las pasas no es muy alto, este mayo cobraban a los prodcutores $19.000 por el control, con cerca de 7 días para tener los resultados. Pero la mayor preocupación estaba en los productores chicos, ya que buena parte de la prevención se debe hacer desde la cosecha hasta las dos primeras semanas de secado. Con la resolución publicada en mayo, la mayor parte de la pasa está lista desde marzo o abril y quienes no pudieron tratarla antes, deberán confirmar ahora si tienen o no este problema.