El diputado nacional José Peluc, referente de La Libertad Avanza San Juan, fue designado presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, un espacio estratégico en el debate de políticas ambientales y productivas, entre ellas la Ley de Glaciares.

Tras su designación, Peluc destacó la realidad ambiental de la provincia y el rol del trabajo humano en el desarrollo sustentable:

“San Juan es una provincia muy desértica y lo poco que tenemos es por la mano del hombre. Espero estar a la altura de las circunstancias”, expresó.

La conformación de la comisión de la cámara baja, quedó integrada por el entrerriano Darío Schneider del bloque de la Unión Cívica Radical, como secretario primero. Mientras que la Secretaría Segunda fue asignada al interbloque Unidos.

La comisión se completa con los legisladores oficalistas Pablo Ansaloni, Facundo Correa Llano, Patricia Holzman, Andrés Laumann, Soledad Molinuevo, Guillermo Montenegro, Francisco Morchio, Gabriela Muñoz, Karen Reichardt y Lorena Villaverde.

Por el bloque Unión por la Patria participan, entre otros, Luis Basterra, Gabriela Estévez, Cecilia Moreau y Pablo Todero. También forman parte representantes de Elijo Catamarca, Provincias Unidas, PRO, Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia.

Durante el encuentro constitutivo, Peluc propuso que la comisión sesione todos los martes a las 14 hs.