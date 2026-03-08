La tarde del sábado se vio alterada en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento con una visita de alto nivel que no estaba en los planes de nadie. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, realizó una breve y sorpresiva escala en San Juan debido a complicaciones logísticas en su itinerario de regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

La titular del Senado venía de cumplir con una intensa agenda oficial en la provincia de Mendoza, donde participó de los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Sin embargo, al momento de emprender el retorno, la falta de disponibilidad de vuelos desde la vecina provincia obligó a su comitiva a trasladarse vía terrestre hasta el aeropuerto ubicado en Las Chacritas.

Según consignó Tiempo de San Juan, la llegada de Villarruel, cerca de las 17, activó de inmediato un importante dispositivo de seguridad en la zona de 9 de Julio. Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Bomberos y del Grupo de Acción Motorizada (GAM), quienes custodiaron el perímetro hasta que la funcionaria pudo abordar su vuelo.

De la Vendimia en Mendoza a San Juan

Villarruel había aterrizado el viernes en la Cuarta Brigada Aérea de Mendoza, siendo recibida con todos los honores por el área de Protocolo del gobierno mendocino. Tras participar del Carrusel y el Acto Central, el imprevisto técnico-logístico le permitió pisar suelo sanjuanino, aunque fuera por pocos minutos.

Finalmente, tras completar los trámites de embarque bajo estricta vigilancia, la vicepresidenta y su equipo técnico despegaron hacia su destino final, dando por concluido este paso fugaz que sorprendió a los viajeros que se encontraban en la terminal aérea local.