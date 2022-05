Preocupación por el faltante de vacunas antigripales para mayores de 65 años

La semana pasada se dio a conocer que el Vacunatorio Central ya no contaba con stock de vacunas antigripales para el grupo de mayores de 65 años producto de la alta demanda por parte de este sector. Debido a esta situación, a través del Ministerio de Salud Pública de la provincia, se solicitó a Nación la renovación de dichas dosis de la vacuna, pero aún no hay respuesta. De esta manera no se puede precisar durante cuanto tiempo se mantendrá en vigencia esta problemática para este sector de la población.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Fabio Muñoz, jefe del Programa de Inmunizaciones y responsable del Vacunatorio Central, contó: “la semana pasada nos quedamos sin stock de vacunas para los mayores de 65 años, se hizo el pedido en reiteradas oportunidades a Nación, pero aún no tenemos respuesta”.

La distribución no está a cargo de San Juan, sino del Ministerio de Salud de la Nación. Por lo tanto, la cantidad de dosis que puedan llegar a la provincia es de resorte nacional. “El número a recibir realmente no lo sabemos, porque depende de una cuestión de logística por parte de Nación, a cada provincia le corresponde un porcentaje diferente” agregó Muñoz.

Debido a estas demoras es que el grupo de adultos mayores, se encuentra sin una respuesta fija y a la espera de las dosis para poder acceder a la vacunación. “Como dije, el pedido ya fue realizado en reiteradas oportunidades, pero no podemos confirmar cuándo llegarán ni cuantas dosis se recibirán” puntualizó el responsable del Vacunatorio.

Para finalizar, Muñoz aclaró que para el resto de los grupos la vacunación está asegurada. “El faltante es solo para los mayores de 65 años que no entran en los grupos prioritarios. En cambio, los que padecen alguna comorbilidad tienen la dosis está asegurada y pueden acercarse en cualquier momento”, cerró.

Qué sucede en el sector privado

Ante la situación con el Vacunatorio Central, DIARIO HUARPE dialogó con Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacia, y contó “en las farmacias, el stock de vacunas antrigipales es variado, algunas de ellas tienen dosis para cubrir su demanda y otras organizan “listas de espera” y se colocan a medida que por parte de las droguerías envían las dosis”.

Con relación a la situación de los adultos mayores que pertenecen a la conocida obra social que nuclea a los jubilados, dijo: “En el caso de las personas que pertenecen a PAMI tienen un stock de vacunas asegurado, ya que ellos tienen un cronograma de colocación y su distribución también en diferenciada”.

Calendario Nacional

Por otro lado, el Jefe de Inmunizaciones de la provincia invitó a los ciudadanos a acercarse a cualquier centro vacunatorio a completar su esquema de vacunacion del Calendario Nacional. "Es importante que lleguen hasta algún centro de vacunación para revisar si el esquema está completo, sobre todo en las dosis de Triple Viral y contra el Sarampión".