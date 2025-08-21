Un grave accidente de tránsito se registró pasadas las 17 horas de este jueves 21 de agosto en Acceso Sur Ruta Nacional 40, a metros de calle Abraham Tapia, a la altura del supermercado mayorista Makro, en el departamento Capital. Un auto terminó volcando tras una serie de maniobras en plena calzada.

Según las primeras informaciones, el Volkswagen Gol Trend rojo viajaba detrás de un Toyota Yaris blanco, conducido por una mujer. Testigos indicaron que el Yaris realizó una maniobra para ubicarse en el carril derecho y, en un intento por evitar la colisión, el conductor del Gol dio un volantazo hacia el carril izquierdo. Sin embargo, no logró esquivar el impacto, golpeó contra el guardarraíl y finalmente volcó.

El auto rojo habría impactado con la parte trasera izquierda del Toyota Yaris. (Foto: DIARIO HUARPE)

En el auto rojo viajaba un hombre que se encuentra en buen estado; sin embargo, fue trasladado en ambulancia a urgencias médicas, aunque se confirmó que se encuentra en buen estado. Por su parte, la conductora del Toyota resultó ilesa.

El conductor del auto rojo habría intentado evitar una colisión con el auto blanco. (Foto: DIARIO HUARPE)

El siniestro generó un importante operativo policial y de emergencias en la zona. El tránsito por Ruta 40, a la altura del Acceso Sur y metros de Abraham Tapia, se encuentra cargado y con demoras debido al vuelco.