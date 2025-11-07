Primera imagen de la actriz que hará de Silvina Luna en su serie

La producción de la serie documental sobre la vida y lucha de Silvina Luna está en marcha. Este proyecto busca cumplir uno de los deseos que Silvina tenía en vida: documentar su historia para generar conciencia sobre los peligros de ciertas cirugías estéticas y las consecuencias de los procedimientos realizados por el médico Aníbal Lotocki.

Para interpretar a la fallecida modelo fue seleccionada Sandy Campal, una modelo y actriz. A Sandy le oscurecieron el pelo para el papel.

Sandy Campal, de 33 años, es una modelo de Moreno que cuenta con una carrera de más de dos décadas en el mundo artístico y de la moda. Ella fue candidata en la edición 2025 de Miss Universo Argentina, realizada en Tailandia.

El camino artístico de Campal comenzó cuando tenía 12 años, estudiando modelaje, teatro, baile y canto. También estudió cine y participó en la película Focus, protagonizada por Will Smith (filmada en 2015). Además, en 2023 formó parte del staff de bailarinas del programa Bailando por un Sueño, conducido por Marcelo Tinelli. Sobre su vida íntima, se sabe que es ex de Cristian U.

La serie documental, financiada por la familia de Silvina junto a otra productora, abarcará toda su vida, desde sus inicios y su paso por Gran Hermano, hasta sus problemas de salud y la batalla legal contra Aníbal Lotocki. El proyecto también planea incluir testimonios de otras víctimas.

El hermano de Silvina, Ezequiel Luna, se encargó de recopilar material audiovisual. Entre este material se encuentran grabaciones realizadas por Silvina durante su última internación en el Hospital Italiano.