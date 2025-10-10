San Lorenzo recibió a San Martín de San Juan desde este viernes a las 14:30 en el arranque de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro, que se disputa en el Nuevo Gasómetro, llega en un contexto de emociones múltiples: por un lado, la urgencia deportiva; por otro, el recuerdo y homenaje a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca y Rosario Central, fallecido el miércoles a los 69 años.

El verdinegro en la segunda mitad del encuentro se impuso, y dio sentencia final llevándose el triunfo tan anhelado. En un choque clave por la permanencia, en el minuto 31, Diego González puso a San Martín 1 a 0 frente a San Lorenzo.

Publicidad

Con la amenaza del descenso latente, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli encuentra el alivio en esta fecha. El anotador, el 'Pulpo' González, se emocionó luego de marcar el gol de la victoria, miró hacía el cielo y le dedicó el festejo a Russo.

Antes del inicio del partido, se realizó un emotivo minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, quien dejó una profunda huella en el fútbol argentino como entrenador de Boca, Rosario Central y varios clubes más, así como por su integridad y liderazgo dentro y fuera de la cancha. Este gesto recordó a jugadores, hinchas y dirigentes la importancia de su legado.