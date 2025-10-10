La definición sobre quién ocupará la vacante en la lista bonaerense de La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert, está próxima a resolverse. La Cámara Nacional Electoral (CNE) podría inclinarse por designar a Diego Santilli en el primer lugar, desplazando a Karen Reichardt, quien actualmente figura como segunda en la nómina.

El conflicto judicial comenzó cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla determinó que la vacante debía ser cubierta por Reichardt, aplicando criterios de paridad de género establecidos en el decreto 171/2019. Sin embargo, el Gobierno nacional sostiene que corresponde que Santilli asuma el lugar de Espert, argumentando que el artículo 7 del decreto es inconstitucional en cuanto al primer puesto de la lista, y que la sustitución por género no altera la paridad en ese caso.

El antecedente que podría inclinar la balanza a favor de Santilli ocurrió en noviembre de 2024, cuando la CNE resolvió que el reemplazo de un diputado fallecido en Tierra del Fuego correspondiera a un hombre, revocando la decisión inicial que habilitaba a una mujer. Este fallo, firmado por los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas, sienta un precedente obligatorio que ahora se analiza en Buenos Aires.

El tribunal tendrá en cuenta si considera que el caso Santilli-Reichardt es análogo al de Tierra del Fuego o si respalda la interpretación de Ramos Padilla sobre la inconstitucionalidad del artículo 7 del decreto. La resolución, que se espera en las próximas horas, definirá no solo el liderazgo de la lista bonaerense de LLA, sino también marcará un precedente sobre la aplicación de la Ley de Paridad de Género en reemplazos legislativos.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los partidos políticos y el electorado, conscientes de que el fallo influirá directamente en la estrategia de campaña para las elecciones del 26 de octubre, dejando a todos a la espera de la decisión de la CNE.