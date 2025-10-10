Con un clima de cautela y optimismo, Israel se prepara para recibir a los 20 rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. La liberación forma parte de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerado el avance más concreto desde el inicio de la guerra.

El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que las Fuerzas de Defensa israelíes comenzaron un repliegue parcial dentro de Gaza para facilitar la entrega de los secuestrados y reducir el riesgo de enfrentamientos. Sin embargo, las tropas se mantendrán en “máxima alerta” mientras dure el operativo.

Publicidad

Los rehenes serán entregados por Hamas y la Cruz Roja y trasladados de inmediato a distintos hospitales según su estado de salud, con los primeros arribos previstos en centros médicos de Beerseba. Para acelerar los traslados, se implementará un plan de emergencia que incluye puentes aéreos y helicópteros.

Actualmente, se sabe que 20 de los rehenes siguen con vida, mientras que 28 personas murieron durante la masacre o en cautiverio. Hamas no tiene certeza sobre el paradero de todos los cuerpos, lo que genera incertidumbre sobre la repatriación de los fallecidos.

Publicidad

En paralelo, se negocia la lista de palestinos que serán liberados de cárceles israelíes como parte del intercambio, muchos de ellos condenados por delitos graves, incluidos actos de terrorismo.

En las calles de Tel Aviv, la noticia genera una mezcla de alivio y prudencia. Habitantes locales señalaron que el anuncio representa “una luz de esperanza que se abre para el futuro” tanto para israelíes como para palestinos.

Publicidad

La liberación de los rehenes es solo el primer paso de un proceso más amplio que contempla la excarcelación de presos palestinos y el inicio de negociaciones sobre la reconstrucción y gobernabilidad de Gaza. El presidente Donald Trump viajará a Israel el lunes, subrayando que la liberación de los rehenes es la prioridad antes de continuar con las conversaciones de paz.

Israel vive ahora un momento de esperanza contenida, con la posibilidad de que la paz, aún frágil, comience a consolidarse tras uno de los capítulos más sangrientos del conflicto.