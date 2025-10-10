Lo que debía ser un momento de aprendizaje y celebración en el Instituto Comercial de Rancagua se convirtió en una escena de horror. Una explosión durante una demostración científica desató el pánico entre alumnos, padres y docentes, dejando un saldo de más de una decena de heridos, entre ellos una nena en estado crítico.

El accidente ocurrió el miércoles por la noche, durante una feria de ciencias en la que los estudiantes presentaban experimentos al público. Según relataron testigos, un grupo de alumnos realizaba una simulación de erupción volcánica utilizando productos químicos, cuando la mezcla se descontroló y estalló con una fuerza inesperada.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre al diario La Opinión. En los videos que circularon en redes sociales se observa el momento exacto en que el experimento explota y lanza fragmentos hacia los presentes, generando gritos y corridas.

La peor parte la sufrió una alumna que estaba en primera fila y recibió el impacto directo en el rostro. “Está muy grave, los médicos están evaluando trasladarla a Santiago”, confirmaron fuentes del Hospital San José, donde permanece internada con riesgo de perder un ojo.

El resto de los heridos, entre ellos varios adolescentes y docentes, fueron atendidos por quemaduras y heridas cortantes. Bomberos y personal de emergencia trabajaron rápidamente para evacuar el lugar y asistir a las víctimas.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar qué tipo de sustancias se usaron en el experimento y si se respetaron las normas de seguridad. “Queremos saber cómo fue posible que se produjera una explosión así en un contexto educativo”, señaló un funcionario del municipio.