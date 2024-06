Hace un año, aproximadamente, la sanjuanina Patricia Rossomando tuvo la idea de crear un aparato que simula la posibilidad de caminar. Esta iniciativa es de gran ayuda para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad y que se les dificulte la movilidad puedan relacionarse con el entorno. A esto se le suma que, lo que surgió como una idea de modo de distracción, también sirve de manera terapéutica.

Ahora, todo ese trabajo se traducirá en resultados palpables. Es que un niño sanjuanino podrá usar esta innovación tecnológica. León Gordillo será el primero, aunque la idea es que se sumen muchos niños más. León es un nene de 5 años, oriundo de Capital que padece Encefalopatía crónica no evolutiva (ECNE) más conocido como parálisis cerebral, también epilepsia refractaria y pies bot bilatetal.

Silvina, la mamá de León, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que antes era un niño completamente desconectado “vivía como en otro planeta” no mostraba gusto, ni disgusto; ni siquiera tenía sensibilidad al dolor. “Era un niño totalmente ausente, él convulsionaba 40 veces por día aproximadamente y gracias a Dios comenzó a recibir tratamiento medicinal de cannabis que le facilitó Salud Pública y esa realidad cambió.

“León fue el primer niño en San Juan que recibió tratamiento de cannabis medicinal y la verdad es que nos cambió la vida, porque controló sus convulsiones y comenzó a comer por boca, a subir de peso, a conectar con el entorno. Reconoce los rostros y muestra agrado y desagrado y se da a entender lo que quiere o siente”, expresó Silvina.

León recibe la mayoría de sus terapias en su casa.

Justamente, al estar conectado más con las personas y su entorno es que León ha comenzado a deprimirse, explicó la mamá. En este sentido, Silvina agregó que él tiene internación domiciliaria y tiene las terapias en su casa. Actualmente, León está en jardincito de cinco y es una escuela domiciliaria donde su señorita se traslada hasta la casa y ahí mismo le da clases, "a él le encanta salir, se pone muy feliz cuando lo hacemos", comentó Silvina.

Sin embargo, a mediados del año pasado, sin saber lo que significaría para ella y su hijo, la vida hizo que intercambiara el camino con Patricia Rossomando. Pato, como la mayoría la conoce, fue la autora de una idea fantástica que busca cambiar la vida de las personas con discapacidad. Si bien surgió como una idea de modo de distracción, ahora le están dando dispositivo que sirve para los chicos de manera terapéutica, es que, con la idea de incluir más en la sociedad también está la idea de que al simular caminar puedan estar en constante movimiento.

Según expresó Pato “es un proyecto ambicioso, pero hecho con todo el amor de todas las personas que estamos involucradas en la creación del dispositivo”. El aparato está pensado para las personas con discapacidad que no puedan caminar y mediante este dispositivo poder simular que lo hacen. La estructura está pensada con pedales y con manubrio para quien esté a cargo del niño pueda trasladarlo sin problemas por las plazas o cualquier lugar público.

Además de Pato, completan el equipo del proyecto Martín Landa, ingeniero electromecánico que diseñó en autoCAD un software que permitiría el modelo en 3D del dispositivo.

Este es el modelo del dispositivo que simula caminar. Foto: Facebook Patricia Rossomando.

Otra cabeza esencial para el funcionamiento del proyecto es Ana Pizarro. Ella es la kinesióloga de León y hace años que se especializa en neurología infantil. “La mamá de León y Patricia me contaron la idea del dispositivo. Me pone muy contenta que haya personas que le busquen una vuelta para ayudar. Las terapias no son solamente en los consultorios y hospitales y está bueno buscar la forma de que los chicos puedan continuar con sus terapias fuera de sus casa”.

Esta idea cambiará la vida de León y de muchos niños que padezcan algún tipo de discapacidad que les impida caminar. “Es la forma recreativa que tenga él más allá de sus terapias poder sacarlo a la plaza y compartir un momento de mamá e hijo. Él está conectado con el entorno y es un niño que está con internación domiciliaria y está mucho tiempo encerrado”, manifestó Silvina.

Camino a presentarse al Gobierno provincial

Si bien aún está en pleno desarrollo, Rossomando explicó a este medio que, ya le han escrito muchas mamás que están viviendo una situación similar y desean mejorar la calidad de vida de sus hijos. "Cuando pueda mostrar los planos, recién podremos solicitar una audiencia". Incluso, agregó que cuando sepan qué material y cómo hacerlo, puedan recibir de la solidaridad de los sanjuaninos para la creación del dispositivo.