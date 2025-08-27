Desconocidos ingresaron al ex Camping Foecyt, un predio que hoy es el corazón de la Cooperativa de Trabajo Robin Santucho, y robaron un botín de herramientas y materiales de construcción que al cabo de unas horas después, la Policía de San Juan recuperó. Los responsables están prófugos.

El suceso se produjo cuando los ladrones, aprovechando la oscuridad forzaron un candado e ingresaron a un salón donde la cooperativa guarda sus elementos de trabajo. Del interior, sustrajeron una hormigonera, una pala, un inodoro, un lavamanos, una puerta con su marco de madera y ocho bolsas de cemento, un golpe significativo para una organización que se basa en la colaboración y el esfuerzo de sus miembros.

Publicidad

La suerte de los delincuentes cambió drásticamente cuando la Subcomisaría Ansilta desplegó su patrullaje de rutina por la zona. En plena recorrida, el personal policial observó a dos personas que se movían de forma sospechosa en la vía pública, transportando a cuestas una serie de objetos de dudosa procedencia. Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos abandonaron los elementos que llevaban y huyeron a la carrera, perdiéndose en la noche. Los agentes, aseguraron el lugar y recuperaron la máquina hormigonera, la pala, el inodoro y otros materiales que los ladrones habían dejado atrás en su desesperada fuga, excepto las bolsas de cemento.

Los elementos fueron trasladados a la sede policial, donde se inició un proceso de identificación para dar con sus legítimos dueños. El misterio se resolvió horas más tarde, cuando la presidenta de la cooperativa, Sonia Santana, se presentó en la dependencia para denunciar el robo. La mujer reconoció los objetos de inmediato, un momento de alivio en medio de la frustración que le había provocado el saqueo. Gracias a la rápida actuación policial, la totalidad del botín fue devuelto a la cooperativa.

Publicidad

La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad tomó intervención en el caso y ordenó la restitución de los materiales, para que la cooperativa continúe con sus labores. La investigación, ahora, se centra en dar con el paradero de los dos individuos que huyeron y que dejaron atrás la evidencia que los vincula al delito.