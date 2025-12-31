Un intento de robo terminó frustrado este martes en una obra en construcción perteneciente a una reconocida papelería de Rawson. Tres jóvenes fueron detenidos luego de una persecución policial que se inició cuando intentaban llevarse diversos elementos del lugar.

Según informaron fuentes policiales, la maniobra fue advertida por personal de la Brigada Oeste, que realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona. Al observar movimientos sospechosos, los efectivos se acercaron al lugar y los individuos emprendieron la huida a pie, lo que desencadenó un operativo de seguimiento por las inmediaciones.

Minutos después, los uniformados lograron interceptar a los sospechosos e identificarlos como Gómez, de 25 años; Vargas, de 18; y Villalón, de 19, todos domiciliados en Rawson. También fue detenido un hombre de 45 años, involucrado en el hecho. Los cuatro fueron trasladados a la Comisaría 6ª, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

En la causa interviene la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal José Quiroga, que imputará a los detenidos por el delito de Robo Agravado por ser en poblado en grado de tentativa.