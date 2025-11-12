Los resultados preliminares de la autopsia de Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer de 38 años asesinada en Necochea, revelaron un cuadro de extrema violencia física. Según confirmaron fuentes judiciales, la víctima murió por estrangulamiento manual, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y lesiones compatibles con el arrastre posterior de su cadáver.

El estudio forense fue realizado en la morgue judicial de Necochea y permitió reconstruir los últimos momentos de la víctima. “Las marcas en el cuello son compatibles con una maniobra de ahorcamiento directo con las manos”, indicaron los peritos, quienes también constataron hematomas en el rostro, tórax y extremidades, además de raspaduras en la espalda y los brazos, producto del arrastre del cuerpo sobre una superficie irregular.

“Todo indica que la mujer fue atacada en un contexto de pelea cuerpo a cuerpo”, explicó una fuente cercana a la investigación. Los signos de defensa que presentaba la víctima (principalmente cortes en las manos y antebrazos) refuerzan esta hipótesis.

El cuerpo de Débora fue hallado semienterrado cerca del camping Miguel Lillo, donde había acampado junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, principal sospechoso del femicidio. Según los investigadores, el hombre habría estrangulado a la mujer durante la madrugada del domingo y luego arrastrado su cuerpo unos metros, hasta enterrarlo parcialmente en una zona boscosa.

Una cámara de seguridad fue clave para la búsqueda: en las imágenes se observó a una persona caminando con una linterna y haciendo movimientos similares a los de arrastrar un objeto, en el mismo sector donde luego apareció el cuerpo.

El fiscal Walter Pierrestégui, a cargo del caso, sostuvo que la autopsia “permitió confirmar la mecánica del hecho y la brutalidad del ataque”. Además, precisó que no se hallaron indicios de abuso sexual, aunque se realizarán pericias complementarias para confirmar el resultado.

El sospechoso Gutiérrez fue detenido mientras hacía dedo en la ruta, intentando abandonar Necochea. Se negó a declarar y a someterse a estudios psicológicos. “Su negativa resulta llamativa, pero no impide el avance de la causa”, agregó el fiscal.

El femicidio de Débora Bulacio volvió a sacudir a la comunidad local, donde vecinos y allegados reclamaron justicia en una movilización frente a la fiscalía. La investigación continúa con peritajes en los dispositivos electrónicos y la ropa del acusado, mientras se esperan los resultados finales del examen toxicológico y genético.