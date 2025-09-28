River Plate recibió a Deportivo Riestra en el estadio Monumental por la fecha del Torneo Clausura, en un partido que terminó igualado 0 a 0. Tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el equipo de Marcelo Gallardo buscaba una recuperación ante el Malevo, que presentó un planteo defensivo durante gran parte del encuentro.

Formaciones

El equipo local cuenta con Franco Armani como capitán, acompañado por Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Miguel Borja como titulares. Entre los suplentes estuvieron Jeremías Ledesma, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Sebastián Boselli, Milton Casco, Matías Galarza Fonda, Ignacio Fernández, Agustín De la Cuesta, Santiago Lencina, Facundo Colidio y Juan Bautista Dadín.

Por su parte, Deportivo Riestra alineó a Ignacio Arce en el arco y como capitán a Jonathan Herrera. El resto del once inicial incluyó a Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Alexander Díaz, Antony Alonso y Jonathan Herrera. Entre los suplentes estuvieron Nahuel Manganelli, Nicolás Caro Torres, Juan Cruz Randazzo, Rodrigo Sayavedra, Mariano Bracamonte, Santiago Vera, Mateo Ramírez, Leonardo Landriel, Gabriel Obredor, Mauro Smarra, Nicolás Benegas y Ángel Stringa.