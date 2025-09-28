Los usuarios argentinos de Mercado Libre pueden realizar compras internacionales directamente desde su plataforma, con la ventaja de envíos gratuitos hasta el domicilio del comprador. Esta iniciativa surge tras la flexibilización de las compras vía courier establecida por el Gobierno nacional.

Los vendedores que operan desde Estados Unidos pueden ofrecer sus productos en Argentina a través de Mercado Libre. Los interesados pueden acceder a la pestaña “Compras Internacionales” dentro del sitio web para explorar las diversas ofertas disponibles en categorías como tecnología, hogar e indumentaria.

Los productos que se pueden adquirir mediante esta modalidad están identificados con el rótulo “Compra Internacional”. Una de las principales ventajas es que los compradores no necesitan realizar trámites aduaneros para recibir sus pedidos, ya que Mercado Libre facilita el proceso hasta la entrega en domicilio.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las regulaciones vigentes en Argentina: los compradores pueden adquirir productos por un valor de hasta 400 dólares sin pagar aranceles cuando la compra se realiza vía Mercado Libre. Además, la plataforma ofrece envío gratuito sin exigir una compra mínima.

En caso de superar ese límite o no cumplir con los requisitos estipulados, el comprador deberá abonar los aranceles de importación correspondientes, los cuales serán informados claramente por el sitio antes de finalizar la compra.

Aunque no es necesario gestionar trámites aduaneros para realizar la compra, sí se requiere una gestión específica para agilizar el ingreso y recepción del paquete en el domicilio, facilitando su paso por la Aduana. Esta gestión es parte del proceso que Mercado Libre ha implementado para asegurar una experiencia de compra internacional más simple y eficiente.