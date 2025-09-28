La fotografía móvil se ha convertido en una función fundamental para los usuarios, más allá de las llamadas y mensajes. En 2025, la demanda por celulares económicos que ofrezcan cámaras de calidad ha impulsado a fabricantes a incorporar tecnologías avanzadas en modelos accesibles, especialmente en un mercado complejo como el argentino.

Con un rango de precios definido entre $150.000 y $500.000, estos dispositivos buscan ofrecer un equilibrio entre funcionalidad, rendimiento y accesibilidad, permitiendo que el público pueda capturar imágenes y videos con calidad superior a la media de la gama económica.

Entre los más destacados, el Samsung Galaxy A36 5G sobresale por su triple cámara trasera, liderada por un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.8. Gracias a la tecnología pixel-binning, logra fotos de 12.5 MP con menor ruido en ambientes con poca luz. Además, su lente ultra gran angular de 8 MP y un sensor macro de 2 MP amplían sus posibilidades fotográficas. El dispositivo ofrece imágenes nítidas y colores vivos, con un modo nocturno eficiente impulsado por su procesador Exynos y software de inteligencia artificial.

Por su parte, el Realme C67 se destaca por su potente sensor principal de 108 MP, el más avanzado en su rango de precio, que utiliza agrupamiento de píxeles para obtener fotos de alta definición de 12 MP. Su algoritmo "Ultra Clear" mejora detalles y colores, ideal para quienes buscan un nivel profesional en fotografía dentro de un presupuesto ajustado.

En el segmento más accesible, el Xiaomi Redmi A5 ofrece una cámara principal de 13 MP y una lente de profundidad de 2 MP para modo retrato, con resultados consistentes en condiciones de luz diurna. Aunque su desempeño en baja luminosidad es limitado, cumple con las necesidades básicas de fotografía y video casual.

El Samsung Galaxy A25 5G, hermano menor del A36, mantiene un sistema de triple cámara similar, con sensor principal de 50 MP y ultra gran angular de 8 MP. Su rendimiento es sólido, con buena calidad en fotos diurnas y un modo nocturno funcional, posicionándose como una opción confiable a menor precio.

Finalmente, el Motorola Moto G13 combina un sensor principal de 50 MP con lentes macro y de profundidad de 2 MP cada uno. Su software intuitivo facilita la captura de imágenes de alta calidad en buena iluminación, ideal para usuarios que prefieren simplicidad y confiabilidad.

El mercado argentino en 2025 refleja una clara tendencia: la calidad fotográfica en celulares económicos ya no es un sacrificio. Marcas consolidadas y emergentes ofrecen dispositivos que permiten capturar momentos con detalle y color, democratizando la creatividad sin que el precio sea un impedimento.