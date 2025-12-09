Rocío Marengo reveló cómo está de salud su bebé tras nacer prematuro

Desde una habitación en el Sanatorio Otamendi, Rocío Marengo atraviesa días intensos marcados por una mezcla de expectativa y enorme emoción. El nacimiento de su hijo, Isidro Fort Marengo, ocurrió el 3 de diciembre, semanas antes de lo estipulado.

Pese a que la cesárea estaba programada para una fecha posterior, los médicos decidieron que debían adelantar el nacimiento. El primogénito llegó a las 10:54 de la mañana, pesando 2,480 kg. Dado que un embarazo a término ocurre en la semana 37, Isidro fue derivado de inmediato al área de neonatología por haber nacido en la semana 34.

Horas después de este nacimiento prematuro, la flamante mamá presentó a su bebé en redes sociales, llena de orgullo, y agradeció el apoyo: “Estamos muy felices. Bienvenido bebito. Gracias por los mensajitos hermosos, siempre me sentí muy acompañada”.

Luego de vivir jornadas de gran incertidumbre, Marengo ha recibido la noticia que mayor tranquilidad le ha traído: Isidro tuvo una evolución muy positiva. Este avance permitió que el bebé pasara de Neo 1 a Neo 3, lo cual es un indicativo médico de que el niño evoluciona de manera excelente con todos los cuidados.

Este progreso fue motivo de celebración con su círculo íntimo: “Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja. Las amo amigas. Gracias por estar”, escribió Rocío en sus historias de Instagram.