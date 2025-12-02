Rocío Marengo reveló qué únicas famosas la visitaron en su internación

A pesar de haber lanzado un duro descargo días atrás mostrando su indignación tras la filtración de su internación, la cual deseaba mantener en secreto para proteger a sus familiares y amigos, Rocío Marengo decidió recurrir a sus redes sociales para mostrar los momentos que atraviesa mientras cuida su embarazo. La internación es necesaria para poder tener a su hijo en su vientre el máximo tiempo posible, según explicó en un video previo sobre los recaudos que debe tomar.

La pareja de Eduardo Fort compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que evidenció la visita de Ana Rosenfeld al hospital. La abogada decidió pasar a verla para darle fuerzas en este tiempo de felicidad por la inminente llegada de su bebé. Sobre su visita, Rosenfeld comentó: “Que lindos verlos bien”. Rocío, quien se encuentra en un momento de ansiedad por conocer a su primer hijo, le respondió con emoción: “Que linda visita, te quiero”.

Más tarde, Marengo recibió la visita de Emily y Belu Lucius, quienes le dedicaron un mensaje lleno de amor. Las amigas señalaron que “Vinimos a visitar a Ro y a bebito que gracias a Dios están muy bien, te amamos amiga”. Agradecida por el apoyo en la clínica, Marengo les devolvió el cariño: “Que linda visita, las amo. Gracias por venir, vuelvan así terminamos los temas”.