Rugby Championship: hora, TV y formaciones de Sudáfrica vs. Los Pumas

El Rugby Championship entra en su recta final y la emoción está al límite. Por la quinta jornada del torneo, Los Pumas se enfrentarán a Sudáfrica en Durban este sábado, en un duelo que será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados de levantar el título. El partido se jugará a las 11:30 (hora argentina) y se podrá seguir en vivo a través de Disney+ y ESPN.

Los Springboks, actuales campeones del mundo y ganadores de la edición 2024 del Championship, llegan a este compromiso con renovadas energías. Tras dividir honores con los All Blacks, lograron una victoria histórica en Wellington por un contundente 43 a 10, lo que recargó su confianza. Con el objetivo de repetir el título, los sudafricanos buscarán asegurar una victoria en su territorio antes del cierre de este formato.

La ambición argentina en territorio hostil

Por su parte, el seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, mantiene intactas sus chances de pelear por el campeonato. Los Pumas llegan a este encuentro con la confianza fortalecida por sus recientes actuaciones ante Australia, donde demostraron merecer un mejor resultado, a pesar de la serie igualada. El equipo buscará refrendar el crecimiento de su proceso, que es reconocido a nivel mundial, minimizando los errores propios y potenciando los aspectos positivos mostrados hasta la fecha.

El cuerpo técnico argentino ha puesto el foco en la ejecución de las jugadas clave: el scrum, las salidas y los puntos de encuentro serán decisivos. Para tener posibilidades de triunfo, la estrategia pasa por sorprender en el ataque y ser "clínicos" al momento de capitalizar las oportunidades que se generen en la zona de las 22 rivales. La posibilidad de pelear por el título en esta instancia final es un logro que demuestra el progreso del equipo.

El reencuentro con un escenario histórico

El historial entre ambos equipos favorece a los Springboks, que han ganado 33 de los 38 enfrentamientos, con solo cuatro triunfos argentinos y un empate (16-16 en Mendoza, 2012). Sin embargo, Durban es una ciudad con un significado especial para Los Pumas, ya que fue allí, en 2015, donde consiguieron su primera victoria histórica sobre Sudáfrica (37-15), un momento memorable con la presencia de Los Pumas del '65. En sus posteriores visitas al Kings Park, cayeron en 2018 (34-21) y en 2022 (38-21).

Formaciones titulares

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14, Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Guido Petti, 20. Pedro Rubiolo 21. Juan Martín González, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Tomás Albornoz.

Sudáfrica: 1 Ox Nche, 2 Malcolm Marx, 3 Thomas du Toit, 4 Eben Etzebeth, 5 Ruan Nortje, 6 Siya Kolisi, 7 Pieter-Steph du Toit, 8 Jasper Wiese, 9 Cobus Reinach,10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11 Ethan Hooker, 12 Damian de Allende, 13 Canan Moodie, 14 Cheslin Kolbe, 15 Damian Willemse. Suplentes: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Boan Venter, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Kwagga Smith, 21 Morne van den Berg, 22 Manie Libbok, 23 Andre Esterhuizen.