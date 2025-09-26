Huarpe Deportivo
Rugby Championship: hora, TV y formaciones de Sudáfrica vs. Los Pumas
Por Mauro Cannizzo Hace 1 hora
El Rugby Championship entra en su recta final y la emoción está al límite. Por la quinta jornada del torneo, Los Pumas se enfrentarán a Sudáfrica en Durban este sábado, en un duelo que será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados de levantar el título. El partido se jugará a las 11:30 (hora argentina) y se podrá seguir en vivo a través de Disney+ y ESPN.
Los Springboks, actuales campeones del mundo y ganadores de la edición 2024 del Championship, llegan a este compromiso con renovadas energías. Tras dividir honores con los All Blacks, lograron una victoria histórica en Wellington por un contundente 43 a 10, lo que recargó su confianza. Con el objetivo de repetir el título, los sudafricanos buscarán asegurar una victoria en su territorio antes del cierre de este formato.
La ambición argentina en territorio hostil
Por su parte, el seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, mantiene intactas sus chances de pelear por el campeonato. Los Pumas llegan a este encuentro con la confianza fortalecida por sus recientes actuaciones ante Australia, donde demostraron merecer un mejor resultado, a pesar de la serie igualada. El equipo buscará refrendar el crecimiento de su proceso, que es reconocido a nivel mundial, minimizando los errores propios y potenciando los aspectos positivos mostrados hasta la fecha.
El cuerpo técnico argentino ha puesto el foco en la ejecución de las jugadas clave: el scrum, las salidas y los puntos de encuentro serán decisivos. Para tener posibilidades de triunfo, la estrategia pasa por sorprender en el ataque y ser "clínicos" al momento de capitalizar las oportunidades que se generen en la zona de las 22 rivales. La posibilidad de pelear por el título en esta instancia final es un logro que demuestra el progreso del equipo.
El reencuentro con un escenario histórico
El historial entre ambos equipos favorece a los Springboks, que han ganado 33 de los 38 enfrentamientos, con solo cuatro triunfos argentinos y un empate (16-16 en Mendoza, 2012). Sin embargo, Durban es una ciudad con un significado especial para Los Pumas, ya que fue allí, en 2015, donde consiguieron su primera victoria histórica sobre Sudáfrica (37-15), un momento memorable con la presencia de Los Pumas del '65. En sus posteriores visitas al Kings Park, cayeron en 2018 (34-21) y en 2022 (38-21).
Formaciones titulares
Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14, Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Guido Petti, 20. Pedro Rubiolo 21. Juan Martín González, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Tomás Albornoz.
Sudáfrica: 1 Ox Nche, 2 Malcolm Marx, 3 Thomas du Toit, 4 Eben Etzebeth, 5 Ruan Nortje, 6 Siya Kolisi, 7 Pieter-Steph du Toit, 8 Jasper Wiese, 9 Cobus Reinach,10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11 Ethan Hooker, 12 Damian de Allende, 13 Canan Moodie, 14 Cheslin Kolbe, 15 Damian Willemse. Suplentes: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Boan Venter, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Kwagga Smith, 21 Morne van den Berg, 22 Manie Libbok, 23 Andre Esterhuizen.
La Justicia provincial y federal recibió datos sobre un joven traficante vinculado a Brenda Loreley del Castillo, víctima del triple femicidio ocurrido el 20 de septiembre en Florencio Varela. Aunque no se lo considera autor directo, podría revelar información crucial sobre la banda que opera en Ciudad Evita.
El presidente de Estados Unidos endurece su política comercial y dispuso aranceles que impactan directamente en fármacos de marca, vehículos pesados y mobiliario. “Debemos proteger nuestro proceso de fabricación, tanto por motivos de seguridad nacional como por otras razones”, argumentó Trump en redes sociales.
A una semana del crimen, esto es lo que se sabe de la trama narco detrás del triple femicidio en Florencio Varela
Con un emotivo acto encabezado por el intendente Carlos Munisaga, se inauguró la remodelada Plaza de los Niños en el Barrio Güemes. Hubo discursos de unidad, la colocación de una cápsula del tiempo y una fuerte apuesta por el trabajo local. La obra fue realizada con fondos municipales y mano de obra rawsina.
En Bariloche, seis mandatarios coincidieron en reproches a la gestión nacional: promesas de obras incumplidas, recorte de fondos y políticas centralistas. Gustavo Sáenz pidió que “al Gobierno nacional le alegre que nos vaya bien a los provinciales”. Martín Llaryora descartó una foto con Milei en plena campaña cordobesa.