Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata: "Playa Bristol" y "Playa Grande"

Havanna, la emblemática firma de alfajores marplatense, continúa innovando y expandiendo su clásica línea. Tras el éxito de ediciones especiales como el alfajor con sal marina y las versiones picantes, y después de la experiencia con el "Chocolate Dubai", la compañía anunció el lanzamiento de dos nuevos productos que rinden homenaje al corazón de Mar del Plata: los alfajores "Playa Bristol" y "Playa Grande".

Con un peso de 90 gramos cada uno y doble relleno, estas nuevas propuestas buscan capturar la esencia de dos de los espacios más simbólicos de la ciudad balnearia. El desarrollo contó con la participación de los reconocidos Martín Garabal y Momi Giardina.

Los nuevos sabores: un viaje desde la suavidad a la intensidad

Alfajor "Playa Bristol": Diseñado para quienes prefieren perfiles suaves y notas acarameladas. Su cobertura está elaborada con el chocolate Gold de Havanna, que aporta sutiles tonos a caramelo. En su interior, combina el clásico dulce de leche de la marca con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.

Alfajor "Playa Grande": Pensado para los amantes del chocolate intenso y las texturas complejas. Está cubierto con el característico baño de chocolate amargo al 70% de cacao de Havanna. Su relleno es una mezcla del dulce de leche tradicional, un núcleo de crème brûlée y pequeños trozos crocantes de dulce de leche, ofreciendo un contraste único de sabores y sensaciones en boca.

Fechas de lanzamiento y evento especial

Los nuevos alfajores no estarán disponibles de inmediato. Su comercialización comenzará el sábado 27 de diciembre desde las 11:00 horas, en todos los locales de Havanna de la Costa Atlántica.

Para celebrar el lanzamiento, la marca organizará un evento especial en su local de La Perla, ubicado en Peralta Ramos 387, en Mar del Plata. La actividad iniciará a las 9:00 horas, y se prevén regalos para las primeras 100 personas que se acerquen.