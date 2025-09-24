La preocupación volvió a instalarse en el mundo Boca este miércoles, luego de que Miguel Ángel Russo se ausentara del entrenamiento para someterse a nuevos estudios médicos. El director técnico, que ya había atravesado un episodio de deshidratación tras el empate frente a Central Córdoba, debió internarse nuevamente y pasará la noche en la clínica, según informó TyC Sports.

En ausencia del entrenador, el plantel estuvo bajo las órdenes de su ayudante de campo, Claudio Úbeda. La decisión, explicaron desde el club, forma parte de controles programados que ya estaban previstos por los médicos. La expectativa es que Russo reciba el alta y regrese a su casa este jueves, lo que llevaría tranquilidad al cuerpo técnico y a los jugadores.

El lunes, tras el partido en la Bombonera, Russo había sido atendido por un cuadro de deshidratación. Los médicos le aplicaron suero, lo estabilizaron y luego pudo volver a dirigir la práctica en el predio del club. Sin embargo, los controles se mantienen como medida preventiva.

Desde la dirigencia aseguran que no hay preocupación respecto a su futuro inmediato en el banco de Boca. “Quieren que Russo esté bien, es lo único que importa. Si no puede venir al predio, trabajarán sus colaboradores”, señaló el periodista Leandro Aguilera sobre la postura oficial.

En tanto, el propio técnico, visiblemente molesto por las especulaciones sobre su salud, aclaró días atrás: “Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo. Para nosotros todo es importante, es importante seguir mejorando y seguir elevando los niveles”.