Brasil registró una temporada histórica de turismo internacional en 2025, con cerca de 9 millones de visitantes extranjeros entre enero y noviembre, un incremento del 34 % respecto al año anterior y por encima de las metas que el país había fijado para 2027. De ese total, 3,1 millones fueron turistas argentinos, un crecimiento interanual del 82 % que sitúa a la Argentina como el principal mercado emisor de visitantes hacia Brasil.

Este fenómeno se traduce en una alta afluencia de argentinos en los principales destinos de playa del país vecino, desde las clásicas costas de Río de Janeiro y Florianópolis hasta los balnearios del Nordeste brasileño. La combinación de un tipo de cambio favorable, precios competitivos en alojamiento y servicios, y la cercanía geográfica figuran entre las principales razones que impulsan esta preferencia de viaje.

La fuerte demanda turística no solo impactó en la cantidad de visitantes, sino que también impulsó la economía brasileña, generando empleo y dinamizando sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio. En los primeros once meses de 2025, el turismo internacional inyectó alrededor de US$ 7.170 millones en divisas en el país vecino, un reflejo del peso económico de este flujo de viajeros.

La tendencia indica que, durante el verano 2025/26, los argentinos seguirán siendo un actor central en las playas brasileñas, manteniendo el liderazgo frente a otros mercados emisores como Chile, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay.

Este movimiento turístico también refleja cómo la demanda por destinos de sol y mar en Brasil sigue superando a las opciones locales o de otros países, consolidando al vecino país como primera elección para las vacaciones de verano de quienes parten desde Argentina.