Valentino López le dijo a Wanda Nara que Mauro Icardi "tiene que ver a sus hijas"

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue tejiendo nuevos episodios con el correr de los meses. Desde que confirmaron su separación, la mediática y el futbolista se dan con todo, sobre todo desde que él anunció su noviazgo con la China Suárez. Todo se hizo mucho más difícil, y con sus dos hijas —Francesca e Isabella— en medio de esta guerra.

Desde que Icardi decidió volver a Turquía para seguir su carrera deportiva con el Galatasaray, club con quien tiene contrato, no volvió a ver a las niñas, quienes quedaron a cargo de Wanda.

En medio de esta situación, el arribo de Maxi López, padre de los hijos más grandes de la mediática, se dio para participar de MasterChef, el ciclo que Wanda conduce por Telefe. Maxi y Wanda lograron entenderse por el bien de sus hijos luego de 12 años de largas peleas, y hoy tienen mucha complicidad.

Desde Intrusos le consultaron a Maxi por la guerra que su ex tiene contra Icardi. En este punto, el exdelantero dijo que lo más importante es cuidar el bienestar de las menores, por lo que siente que el jugador del Galatasaray tiene que ver a sus dos hijas. Maxi aseguró que esta fue una charla que tuvo con Wanda en enero, cuando vino la última vez.

Maxi le dijo a Wanda que: “Le dije a Wanda que me parece que está mal, él tiene que ver a sus hijas".

Sin embargo, lo más llamativo es que Maxi resaltó que este consejo que le dio a Wanda fue respaldado por su hijo mayor, Valentino López. Maxi sentenció: “Y estaban adelante mis hijos, y el mayor, Valentino, le dijo lo mismo”. De esta manera, el adolescente, que juega en River, también opina que Mauro debe ver a sus hijas.

Maxi no quiso profundizar sobre la respuesta que Wanda le dio, ya que siente que es algo íntimo y privado, y que no le corresponde hablar por ella. Maxi López parece tener un manto de coherencia dentro de tanta novela.