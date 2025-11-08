Sebastián Estevanez y Carina Zampini revivieron una escena icónica de Dulce Amor

El reencuentro entre Carina Zampini y Sebastián Estevanez tuvo lugar en el programa La novela de Luzu TV. La reunión de la histórica pareja de telenovelas despertó la nostalgia de los seguidores de Dulce Amor, y sirvió para revivir anécdotas y alimentar las chances de que vuelvan a trabajar juntos.

Durante la transmisión, Zampini y Estevanez revivieron la escena de su primer encuentro como personajes. En esa recordada escena, Estevanez, que interpretaba a un aspirante a chofer, le confesaba a Zampini que la llevaría “hasta el fin del mundo”. La química entre ambos actores fue notoria.

La emoción fue palpable, especialmente en Sebastián Estevanez, quien admitió haberse conmovido por la experiencia. El actor comentó: “Me emocioné mucho. Tenía que decir dos bocadillos y lo vengo practicando hace cuatro días”.

La conversación giró en torno al fenómeno de Dulce Amor. La pareja protagónica se convirtió en el centro de rumores y comentarios sobre su química en pantalla. Zampini recordó que los besos en la novela eran de estilo clásico, con largas esperas antes de cada encuentro romántico, y confesó que las escenas de besos a menudo terminaban en carcajadas y retoques de maquillaje.

Ambos actores repasaron la dinámica que los unió en la filmación. Zampini destacó el estilo espontáneo de Estevanez, quien solía sumar improvisaciones y chistes a las escenas, mientras ella prefería apegarse al guion con precisión. Esta diferencia, lejos de crear tensiones, enriqueció su relación profesional y personal. Zampini relató que con Estevanez aprendió “a soltarme y a disfrutar más del trabajo”. Estevanez, por su parte, describió a Carina como “un diez” y valoró la amistad y el compañerismo que lograron construir.

El impacto de Dulce Amor, que superó todas las expectativas, llevó a que la dupla repitiera protagónico en Camino al amor. El fervor de los fanáticos continúa vigente, y la posibilidad de un regreso es constante.

Consultados sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente, ambos manifestaron entusiasmo. Estevanez expresó: “Estaría buenísimo hacer algo juntos, sea teatro, televisión. Porque bueno, Cari, sos parte de mi vida”. Zampini coincidió en que tienen ganas de volver a trabajar juntos porque fue una novela que resultó ser un suceso.