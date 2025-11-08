Evangelina Anderson ha dejado un mensaje claro en sus redes sociales, confirmando que el capítulo con Martín Demichelis está cerrado y que ha puesto la mira en un nuevo proyecto de amor.

La modelo le puso punto final a su pareja de 18 años con el ex director técnico de River Plate, en medio de rumores de supuestas infidelidades. Eva y Martín confirmaron su separación en agosto.

Aunque durante este tiempo Eva negó varios rumores de romances y aclaró más de una vez que está soltera, la noche del viernes 7 de noviembre compartió en sus stories de Instagram su nuevo deseo sobre el amor.

Evangelina Anderson se sumó a un curioso ritual, aparentemente pasando por la puerta de un bar o un salón oriental, donde dejó plasmado su deseo. Sobre un papel de color naranja y junto a un corazón, la modelo escribió: "Quiero encontrar al amor de mi vida".

La modelo fotografió la escena con la poca luz de la noche para hacer público su nuevo proyecto amoroso. Cuando consultó si estos deseos se cumplían, se escuchó que le respondieron: "Obviamente, hay que ponerle mucha energía".

Para dejar más en claro que ya olvidó por completo a su ex marido y padre de sus tres hijos, la modelo escribió: "Manifestando". Con esto, Evangelina demuestra que tiene ganas de comenzar una nueva relación que llene de amor su vida.