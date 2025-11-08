Marcela Tinayre habló a fondo de la supuesta pelea con su hija Juana Viale en el programa LAM. Ante el cronista, la conductora se mostró tajante a la hora de referirse a la relación con la actriz, dejando en claro que no hay ningún problema entre ellas.

Consultada por las versiones de distanciamiento que surgieron en los medios, Tinayre respondió irónicamente, pidiendo al cronista que le preguntara "de otra manera". Luego de que le confirmaran que, según lo dicho por ella y por Juana, no había pasado nada, agregó contexto sobre la ausencia de su hija en un cumpleaños, que fue el origen de los rumores de tensión. La conductora señaló: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos? Ustedes saben, no sé por qué están tan inquietos por este". Explicó que Juana llegó a laburar y que luego "alguien dijo" que le había hecho un reproche.

Publicidad

El cronista mencionó que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares habían contado que estaban distanciadas. Tinayre aclaró que ella habló con Pallares en una fiesta sobre estas "huevadas" que se decían. Sin embargo, cree que sus colegas tuvieron una "información o tuvieron una información de alguna discusión recontra vieja".

Tinayre negó rotundamente la versión que indicaba un distanciamiento de dos meses: “Jamás dos meses, jamás dos meses”. Para desmentirlo, precisó: “Si me han visto, la semana pasada estaba con todos mis nietos llevándoselos a Juana”.

Publicidad

La conductora también opinó que en el medio hubo como una “moda de familiares conocidos peleados con los hijos”, mencionando el conflicto entre Susana y su nieta, y los problemas económicos de Tinelli, asegurando que él "debe estar pasándola como la mona".

Sobre el rol de su hija, Tinayre fue enfática al decir que Juana es mejor madre que cualquier mamá que trabaja y tiene tres trabajos.

Publicidad

Para concluir, ante la insistencia de si hubo un hecho concreto que iniciara el rumor, Tinayre fue categórica y desterró cualquier duda: “No hubo ningún tipo de discusión ni de pelea”.

Finalmente, Marcela también aprovechó la entrevista para desmentir categóricamente la versión de que Mirtha Legrand dejaría la televisión el año próximo: "Mentira, mentira". Aseguró que esa información no fue chequeada y que nadie la llamó para consultarle.