Un robo insólito tuvo lugar en Villa Las Margaritas, Rawson, cuando delincuentes ingresaron a un lubricentro y se llevaron, además de herramientas y artefactos, la camioneta utilitaria de Radio La Voz que había quedado en el lugar para ser reparada. El episodio ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 3 de septiembre, en un local ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento 588.

Según explicaron autoridades de al radio, la Renault Kangoo, ploteada con la identidad de la emisora, había sido dejada el día anterior para reparaciones. Al llegar en la mañana del miércoles se descubrió que el candado del portón estaba roto y que la camioneta ya no estaba en el galpón. Además, faltaban una hidrolavadora, un cargador de batería, dos baterías y diversas herramientas.

Lo curioso es que el vehículo no tenía batería, por lo que los delincuentes tuvieron que colocarle una para poder arrancarlo y escapar. La denuncia fue radicada en la Subcomisaría de Villa Hipódromo y el caso quedó en manos del fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien ordenó un operativo provincial para dar con el rodado.

Tras varias horas de rastrillaje y participación de distintas divisiones policiales, la camioneta fue localizada cerca de las 18, abandonada en la intersección de Tacuarí y Triunvirato, también en Rawson. Según informaron fuentes policiales, el rodado estaba intacto en su exterior, aunque se investigaba si le faltaban elementos internos o la rueda de auxilio.

Para los investigadores, el robo generaba suspicacias debido a la exposición del vehículo, lo que lo hacía imposible de pasar desapercibido. No se descartaba que hubiese otra motivación detrás del hecho.