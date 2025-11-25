La FIFA confirmó este martes los detalles del sorteo que definirá la conformación de los grupos del Mundial 2026, que por primera vez tendrá 48 selecciones. El evento se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., desde las 14 horas de la Argentina, y contará con cuatro bombos de 12 equipos, ordenados según el ranking FIFA.

Los tres países anfitriones ya tienen posiciones aseguradas en el cuadro final: México ocupará el lugar A1, Canadá será B1 y Estados Unidos quedará en la posición D1. Además, se mantendrán las restricciones habituales: no podrán coincidir en un mismo grupo más de dos selecciones europeas ni equipos pertenecientes a la misma confederación, incluso si llegaron a la fase final a través del repechaje.

El ranking FIFA tendrá un rol clave en esta edición. España, líder de la clasificación, quedará ubicada en el lado opuesto del cuadro respecto de la Selección argentina, que figura segunda. El mismo criterio se aplicará a las selecciones ubicadas en el tercer y cuarto lugar del ranking, Francia e Inglaterra, respectivamente.

Al finalizar el sorteo, la FIFA publicará la distribución preliminar de partidos, sedes y horarios. Sin embargo, el calendario completo y actualizado se confirmará el sábado 6 de diciembre. Desde el organismo explicaron que la asignación final de partidos buscará garantizar condiciones óptimas para las selecciones y facilitar la asistencia de los aficionados en las distintas zonas horarias.

La organización también recordó que en marzo de 2026 se llevará a cabo el Repechaje intercontinental, instancia que definirá las plazas restantes para completar el cuadro final del torneo.

En cuanto a los bombos, el primero estará integrado por Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. El bombo 2 incluirá a Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. En el bombo 3 estarán Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Finalmente, el bombo 4 se completará con Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las eliminatorias europeas y los dos ganadores del torneo clasificatorio de la FIFA.

El procedimiento del sorteo será secuencial: primero se asignarán los equipos del bombo 1, del grupo A al L, y luego los correspondientes a los bombos 2, 3 y 4, respetando los criterios de confederación y distribución establecidos por la organización.