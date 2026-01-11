Eduardo Feinmann protagonizó un fuerte cruce con la periodista Marcela Feudale tras sus declaraciones sobre el origen de los incendios que afectan a la provincia de Chubut, al tildar sus dichos de falsos e irresponsables en redes sociales.

La polémica se desató cuando Feinmann, a través de su cuenta de X, cuestionó a Feudale por sus comentarios en Radio 10, donde, según él, aseguró que tenía “buenas fuentes” que indicaban que los incendios fueron iniciados por dos ciudadanos israelíes. El conductor calificó esas afirmaciones como “totalmente falsas” y las consideró “mentirosas, anti israelí y antisemitas”, una crítica que se viralizó rápidamente en las redes.

Feudale no tardó en responder y explicó en X que en ningún momento actuó con ánimo discriminatorio. En su réplica aseguró que si la fuente de su información era errónea, ella simplemente hablaba “de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno”. Añadió que si se interpretó de otra forma, “solo resta pedir disculpas”, aclarando que no le molesta rectificar si hubo un malentendido.

La controversia se amplificó cuando otras voces de diversos ámbitos se sumaron a la crítica a Feudale, entre ellas la del presidente Javier Milei, quien también cuestionó sus comentarios en X, calificándolos como “el lado oscuro de la Argentina” al compartir un reproche similar al de organizaciones judías que rechazaron la vinculación sin pruebas entre ciudadanos israelíes y los incendios forestales.

La polémica se da en un contexto en el que los incendios en Chubut, especialmente en sectores como Epuyén y El Hoyo, generan creciente preocupación y movilización por parte de pobladores y autoridades ante el avance del fuego, que sigue activo y sin causas confirmadas oficialmente.

Aunque Feudale matizó posteriormente sus declaraciones y no buscó alimentar una narrativa discriminatoria, el episodio encendió un intenso debate sobre la responsabilidad de los comunicadores al referirse a causas sensibles en medio de una emergencia ambiental.