La banda de punk rock Superuva actuará el próximo 27 de septiembre a las 22.00 horas en Mamadera Bar de San Juan. El evento contará con la participación de las bandas locales Del Mate y Después de Viejos como artistas invitadas, mientras que la musicalización estará a cargo de Killer Distortion.

Superuva, formada en 1990 en Valentín Alsina, posee una trayectoria de más de tres décadas en el ámbito del rock nacional e internacional. La banda se caracteriza por un estilo que combina crudeza punk con letras cargadas de humor ácido e ironía, definido por sus integrantes como "rock punkito". A lo largo de su carrera han editado cinco discos de estudio, dos EP y un álbum en vivo, compartiendo escenarios con referentes internacionales como The Ramones, Iggy Pop y Die Toten Hosen.

Publicidad

La formación actual está integrada por Checha en voz, Lalo en bajo y coros, El Chino en batería y Puña en guitarra. Las entradas anticipadas, que incluyen una calcomanía de la banda, están disponibles en La Ramada Bar y a través de la plataforma digital Por Al Pogo.