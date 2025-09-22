Publicidad
Superuva llega a San Juan con un show en Mamadera Bar

La emblemática banda de punk rock Superuva se presentará en San Juan el próximo 27 de septiembre, en Mamadera Bar.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las entradas están a la venta en www.alpogo.com. FOTO: Gentileza

La banda de punk rock Superuva actuará el próximo 27 de septiembre a las 22.00 horas en Mamadera Bar de San Juan. El evento contará con la participación de las bandas locales Del Mate y Después de Viejos como artistas invitadas, mientras que la musicalización estará a cargo de Killer Distortion.

Superuva, formada en 1990 en Valentín Alsina, posee una trayectoria de más de tres décadas en el ámbito del rock nacional e internacional. La banda se caracteriza por un estilo que combina crudeza punk con letras cargadas de humor ácido e ironía, definido por sus integrantes como "rock punkito". A lo largo de su carrera han editado cinco discos de estudio, dos EP y un álbum en vivo, compartiendo escenarios con referentes internacionales como The Ramones, Iggy Pop y Die Toten Hosen.

La formación actual está integrada por Checha en voz, Lalo en bajo y coros, El Chino en batería y Puña en guitarra. Las entradas anticipadas, que incluyen una calcomanía de la banda, están disponibles en La Ramada Bar y a través de la plataforma digital Por Al Pogo.

