El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 19 de septiembre una jornada con temperaturas agradables pero marcada por el viento en San Juan. La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado y registros cercanos a los 20 °C, aunque desde las primeras horas ya se sentirán ráfagas del sector sur.

Durante la tarde la máxima alcanzará los 25 °C, acompañada por un incremento en la intensidad del viento, que soplará del sur con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, el tiempo continuará ventoso, con marcas cercanas a los 20 °C y ráfagas similares a las de la tarde. El organismo oficial no prevé precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el sábado se presentará más cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 15 °C y los 28 °C, mientras que el domingo se espera un descenso, con una máxima que apenas llegaría a 18 °C.