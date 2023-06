La Selección de Colombia se metió en cuartos de final tras superar, en San Juan, 5-1 a Eslovaquía por el Mundial Sub20 de fútbol con un doblete de Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo, quien la rompió en River de 1998 al 2000 obteniendo dos títulos nacionales. Hoy, el joven atacante que comparte la misma posición que su padre, continúa en la provincia a la espera de juego del sábado ante Italia y se ilusiona con en un futuro cercano poder vestir la misma camiseta que su progenitor.

Es que ante la consulta de DIARIO HUARPE en la zona mixta tras el triunfo sobre Eslovaquia no dudo y entre risas largó: “En Argentina solo jugaría en RIver, no veo otro club en el que pueda hacerlo”. Y todo tiene que ver con su anhelo de seguir los pasos de su papá, que quedó en la historia del club Millonario por haber marcado 62 goles en 132 partidos entre liga local y copas internacionales.

“Me encanta River, esta ciudad transmite una pasión por el fútbol”, destacó Tomás, quien físicamente es igual a su padre. “Cuando llegué a Argentina se me erizó la piel y entendí que es un país futbolero que ama este deporte. Lo de River lo dirá el tiempo, pero no tengo ningún problema en afirmar que me encanta River", volvió a reiterar sobre su deseo.

Tomás tiene 20 años, nació en Medellín, mide 1.74 metros, es zurdo, y se desempeña en Atlético Nacional de su país. El hijo de Juan Pablo Ángel debutó en 2021 en su equipo y hasta la actualidad disputó 35 partidos, convirtiendo siete goles. Además, ya fue campeón de Colombia en la temporada 2021/22.



Al momento de compararse con su papá, deslizó que lo principal es el gol, en esa característica “somos iguales, siempre buscamos el gol”. Tomás tiene menor altura que Juan Pablo, y admitió que la diferencia es que “soy un 9 más moderno, que busca la pelota para poder influir en la jugada, no me quedo esperando que me llegue”, marcó el goleador de la Selcción Sub20 de Colombia que en San Juan espera el choque ante Italia, del sábado en el estadio San Juan Del Bicentenario, que los clasifique a semis.