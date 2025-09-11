Huarpe Deportivo
Torneo Clausura: hora y cómo ver Racing vs. San Lorenzo
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
El fútbol argentino se detiene este viernes para un encuentro interzonal clave. Racing y San Lorenzo se miden en el Cilindro de Avellaneda, en lo que será el único clásico de la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido, programado para las 19 horas, enfrenta a dos equipos con presentes muy diferentes, uno en plena crisis de resultados y el otro luchando por mantenerse en los puestos de vanguardia de su grupo.
La "Academia" llega a este compromiso con la urgencia de revertir una racha negativa. Tras la derrota por 3 a 2 ante Unión de Santa Fe, el equipo se ubica en el penúltimo lugar del Grupo A, con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cinco caídas. Los dirigidos por el técnico de Racing necesitan una victoria para levantar cabeza y comenzar a salir del fondo de la tabla.
Por su parte, el "Ciclón" se presenta con la tranquilidad de estar en la cuarta posición del Grupo B, acumulando 12 unidades gracias a tres victorias, tres empates y solo una derrota. En la última jornada, el equipo de San Lorenzo igualó sin goles ante Huracán en el clásico, y ahora buscará sumar de a tres para consolidar su buen rendimiento en el torneo.
Antecedentes y detalles del partido
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 3 de marzo de este año, con una victoria de San Lorenzo por 3 a 2 en el Nuevo Gasómetro. Sin embargo, el recuerdo más reciente en el Cilindro es favorable a Racing, que se impuso por 4 a 1 en febrero del año pasado por la Copa de la Liga.
El partido contará con el arbitraje de Ariel Penel y será transmitido en vivo por ESPN Premium. Además, los suscriptores de Flow, Telecentro Play o DGO que cuenten con el "Pack Fútbol" podrán seguir la acción en sus plataformas digitales. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
Fijaron fecha para el juicio contra los tres policías de Angaco que golpearon brutalmente a un albañil
El lunes 15 de septiembre de 2025 marcará el inicio del juicio contra tres efectivos policiales de la Comisaría 20ª de Angaco, acusados de apremios ilegales tras la brutal golpiza a un albañil de 45 años en abril de 2024, quien había estacionado su auto para no conducir bajo los efectos del alcohol.
La Unidad Rural N° 3 Los Médanos y la Brigada de Investigación de División Rural del Departamento San Martín llevaron a cabo allanamientos positivos que permitieron la recuperación de ocho rollos de alambre liso tras un robo en la Finca Montilla, vinculando a un hombre al hecho y detectando una infracción por tenencia de aves autóctonas.
