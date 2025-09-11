Torneo Clausura: hora y cómo ver Racing vs. San Lorenzo

El fútbol argentino se detiene este viernes para un encuentro interzonal clave. Racing y San Lorenzo se miden en el Cilindro de Avellaneda, en lo que será el único clásico de la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido, programado para las 19 horas, enfrenta a dos equipos con presentes muy diferentes, uno en plena crisis de resultados y el otro luchando por mantenerse en los puestos de vanguardia de su grupo.

La "Academia" llega a este compromiso con la urgencia de revertir una racha negativa. Tras la derrota por 3 a 2 ante Unión de Santa Fe, el equipo se ubica en el penúltimo lugar del Grupo A, con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cinco caídas. Los dirigidos por el técnico de Racing necesitan una victoria para levantar cabeza y comenzar a salir del fondo de la tabla.

Por su parte, el "Ciclón" se presenta con la tranquilidad de estar en la cuarta posición del Grupo B, acumulando 12 unidades gracias a tres victorias, tres empates y solo una derrota. En la última jornada, el equipo de San Lorenzo igualó sin goles ante Huracán en el clásico, y ahora buscará sumar de a tres para consolidar su buen rendimiento en el torneo.

Antecedentes y detalles del partido

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 3 de marzo de este año, con una victoria de San Lorenzo por 3 a 2 en el Nuevo Gasómetro. Sin embargo, el recuerdo más reciente en el Cilindro es favorable a Racing, que se impuso por 4 a 1 en febrero del año pasado por la Copa de la Liga.

El partido contará con el arbitraje de Ariel Penel y será transmitido en vivo por ESPN Premium. Además, los suscriptores de Flow, Telecentro Play o DGO que cuenten con el "Pack Fútbol" podrán seguir la acción en sus plataformas digitales. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.