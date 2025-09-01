El fuerte temporal que azotó a San Juan fue el disparador de un reclamo que terminó con vecinos de Carpintería, en Pocito, cortando la Ruta Nacional 40. Se trata de unas 120 familias del asentamiento La Estación, norte y sur, que salieron a exigir una vivienda digna y denunciaron la falta de respuesta oficial. La denuncia puntual está dirigida a una promesa de hace años, desde el terremoto del 2021, en donde algunos vecinos fueron evacuados. DIARIO HUARPE recolectó el testimonio de los manifestantes.

“Estamos reclamando un barrio que supuestamente Nación mandó los fondos hace tres o cinco años para el terremoto”, expresó uno de los vecinos durante la protesta. Los manifestantes aseguraron que fueron censados tras el sismo, pero nunca recibieron la solución habitacional prometida. La bronca se alimentó de la falta de asistencia: “Más allá de que estamos esperando todavía el barrio, no tenemos ayuda del municipio, ni del Gobierno, de ningún lado”, expresó otra vecina.

“Nosotros también fuimos damnificados, pero quedamos afuera de todo eso. Ahora lo único que pedimos es que nos digan la verdad: sí, no, para cuándo", sostuvo otro de los vecinos.

La situación se agravó con las lluvias, que dejaron casas anegadas, paredes caídas y colchones mojados. “Hay gente con chicos que se les ha caído la pared y nadie vino ni a preguntar cómo estamos”, relató otra de las afectadas por el temporal.

Por último, el malestar también apunta contra las autoridades locales. Varios señalaron al delegado de esa zona de Carpintería, identificado como Carmona, a quien acusan de no brindar asistencia. “La gente ha ido a pedirle nylon y ahí está, metido en la oficina, sin dar ninguna respuesta”, se quejó un manifestante. "Ahí están sobrando 16 casas, ¿por qué no las sortean entre la gente que se está lloviendo en Carpintería? No se las dejen a los piqueteros” sostuvo tajantemente.