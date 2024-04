UFC 300: Holly Holm enciende la previa de su batalla con Kayla Harrison

Holly Holm no vio ninguna gran conspiración en acción cuando recibió la llamada de que se enfrentaría a la dos veces medallista de oro olímpica de judo, Kayla Harrison, en su próxima pelea en UFC 300. Por supuesto, es imposible olvidar que la estadounidense se convirtió en campeona de la compañía después de derribar a la medallista de bronce olímpica de judo Ronda Rousey en 2015. Por eso, dejó frases interesantes a días de la gran batalla.

"En cuanto a su experiencia como campeones de judo, tienen diferentes posturas, diferentes tamaños, diferentes estilos. Hay algunas similitudes pero también son dos luchadores muy diferentes. Incluso cuando caían al suelo, Kayla Harrison tenía su suelo y golpeaba y Ronda siempre buscaba los brazos. Es simplemente diferente. Sus estilos son diferentes pero también tienen muchas similitudes", partió diciendo Holm, en diálogo con MMA Fighting.

Luego, Holly también resaltó: "Ella va a llegar con su mejor golpe. Vengo de golpear y he evolucionado hasta convertirme en un artista marcial mixto. Ella provenía del judo, ese tipo de experiencia, y evolucionó hasta convertirse en una artista marcial mixta. Definitivamente creo que ha mejorado en su stand-up. No es algo con lo que ella empezó, al igual que yo no comencé con la lucha libre o el grappling ni nada por el estilo".

Holly Holm quiere recuperar la corona

"Creo que ella ha tenido una buena cantidad de tiempo en su carrera de artes marciales mixtas, siendo más completa que yo, así que creo que eso es lo que hace que esta pelea sea interesante. Hubo peleadores que bajaron de peso y lo hicieron muy bien y luego hubo peleadores que subieron porque ganar peso los estaba agotando y son más fuertes. Así que depende un poco", admitió la excampeona de UFC.

Para cerrar, Holly Holm mencionó: "No creo que hubiera aceptado la pelea si no tuviera confianza en poder dar el peso. Entonces estaremos bien. No creo que importe la noche de la pelea. Porque quiero estar preparado para la Kayla Harrison más rápida, más fuerte y más acondicionada que existe. No quiero meterme en la cabeza 'oh, ella puede no ser lo suficientemente fuerte o puede estar agotada y creo que tengo esta ventaja en ese sentido'. No, necesito vencerla en su forma más fuerte, en su forma más condicionada y en su forma más rápida".