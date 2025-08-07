UFC: Israel Adesanya prepara su regreso al octágono con dos posibles rivales de alto perfil

Israel Adesanya, una de las figuras más emblemáticas de UFC, ha confirmado su intención de volver a la jaula tras su última pelea en febrero de 2025. En una entrevista reciente con The Sun, el excampeón de peso mediano expresó su deseo de retomar la actividad competitiva y ya contempla dos nombres de peso para su esperado regreso. A sus 36 años, el peleador neozelandés de origen nigeriano asegura sentirse motivado y con energías renovadas: “Llevo un tiempo impaciente, tío. ¡Estoy listo para empezar!”, aseguró a SunSport.

Adesanya tiene en mente dos posibles combates que podrían sacudir la división. El primero sería una revancha contra Sean Strickland, quien lo destronó del título en 2023. No obstante, este enfrentamiento enfrenta una traba importante, ya que Strickland permanece suspendido de manera indefinida por protagonizar un incidente físico con otro luchador durante un evento en Las Vegas el pasado junio. Esta situación complica su disponibilidad a corto plazo.

Publicidad

Otro posible rival de Israel Adesanya

El segundo nombre que suena con fuerza es el del brasileño Paulo Costa, quien recientemente volvió al triunfo tras imponerse a Roman Kopylov en UFC 318, rompiendo una racha negativa de casi tres años. Israel Adesanya y Costa ya se enfrentaron en 2020 en una pelea por el campeonato que terminó con una victoria aplastante del nigeriano por nocaut en el segundo asalto. Ahora, una revancha entre ambos tendría todos los ingredientes para atraer la atención masiva del público. “Le daría una oportunidad de redimirse, como la gente ha hecho conmigo”, comentó Adesanya.

A pesar de su estatus de estrella, Adesanya atraviesa un momento complicado. Arrastra tres derrotas consecutivas: primero ante Strickland y luego frente a Dricus Du Plessis en combates por el título, seguidas de una derrota por nocaut contra Nassourdine Imavov en febrero. Esta racha ha generado críticas en su contra, pero el excampeón mantiene su confianza y apunta a que su próximo combate será clave para relanzar su carrera.

Publicidad

Aunque todavía no hay una fecha oficial ni rival confirmado para su retorno, la expectativa ya es alta. Adesanya parece decidido a escribir un nuevo capítulo en su trayectoria dentro de UFC. Lo que está claro es que su regreso no pasará desapercibido, y tanto fanáticos como expertos esperan con atención el anuncio oficial de su próxima pelea.