Policiales > Impactante
Un allanamiento en Villa Krause terminó con el secuestro de droga, dinero y detenidos
POR REDACCIÓN
En un operativo conjunto entre la Unidad Fiscal Federal San Juan y la Policía provincial, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Villa Krause, departamento Rawson, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo.
El procedimiento, encabezado por el fiscal federal Dr. Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Carolina Menéndez, permitió secuestrar 22 envoltorios de cocaína, marihuana, papeles de armar cigarrillos, 10 mil pesos en efectivo y distintos elementos de fraccionamiento. Además, se incautaron dos teléfonos celulares que serán analizados para determinar posibles vínculos con otras personas.
Como resultado de la medida, dos hombres mayores de edad quedaron vinculados a un legajo judicial por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia Federal.
El procedimiento contó con la participación del Grupo Especial GERAS y canes detectores de narcóticos del Departamento de Drogas Ilegales, lo que permitió reforzar el control de la medida y asegurar el hallazgo de sustancias prohibidas.
Este allanamiento se enmarca en una serie de operativos que las autoridades vienen desarrollando en distintos barrios del Gran San Juan con el objetivo de combatir el narcomenudeo y desarticular redes de distribución de drogas en la provincia.
