Un violento episodio de abuso sexual se registró en pleno microcentro sanjuanino cuando un hombre manoseó a una mujer que caminaba junto a su madre y su hija menor de edad. El hecho ocurrió en calle Laprida, antes de llegar a Avenida Rioja, y terminó con el agresor detenido tras una persecución que se extendió por varias cuadras.

Según confirmó la ayudante fiscal de la UFI Cavig, la Dra. Analía Verónica Reyes, la víctima fue abordada repentinamente por el sujeto, quien le tocó los glúteos y luego se dio a la fuga corriendo. La madre de la mujer logró identificarlo y junto a otras personas iniciaron una rápida persecución.

El sospechoso huyó en dirección a la zona donde funciona el Departamento de Antecedentes Personales de la Policía de San Juan. En ese momento, efectivos de la Seccional 38 que se encontraban realizando un traslado dieron aviso al Cuerpo Especial de Vigilancia, que finalmente concretó la aprehensión en la intersección de peatonal Tucumán y calle Rivadavia.

La fiscal destacó el rápido accionar tanto del personal policial como de los vecinos que colaboraron, incluso aportando registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el recorrido del agresor.

Sobre el detenido, se supo que es mayor de edad y oriundo de la provincia de San Luis. Actualmente se encuentra identificado en el Departamento de Antecedentes Personales y permanecerá detenido en flagrancia hasta ser puesto a disposición del juez de Garantías en turno. Además, se solicitarán informes sobre sus antecedentes en su provincia de origen.

En cuanto a la víctima, se informó que es mayor de edad y se encuentra en buen estado, aunque será trasladada a la UFI Cavig para recibir contención y asistencia por parte del personal especializado.

Desde la Fiscalía remarcaron la importancia de denunciar de inmediato este tipo de hechos para permitir una rápida intervención judicial y policial, y valoraron la reacción de la comunidad que permitió evitar que el agresor escapara.