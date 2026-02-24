Boca Juniors alista un equipo con importantes variantes para su debut en la Copa Argentina, programado para este martes frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el estadio Padre Martearena de Salta. El entrenador Claudio Úbeda ensayó una formación alternativa con siete cambios en relación al último compromiso del equipo en el Torneo Apertura, apostando por rotaciones para afrontar ambos frentes competitivos.

Tras el empate 0-0 ante Racing Club en La Bombonera, el técnico decidió dar descanso a varios titulares y aprovechar para dar minutos a futbolistas con menos acción en el año. Según las pruebas de formación realizadas en la última práctica, Leandro Brey ocuparía el arco en lugar de Agustín Marchesín, mientras que la defensa y el mediocampo contarían con nombres que no vinieron siendo habituales.

Otra de las novedades importantes es la ausencia del uruguayo Edinson Cavani, quien no figura en la lista de convocados y no viajará a Salta, mientras que el paraguayo Adam Bareiro, flamante refuerzo, podría tener su debut oficial con la camiseta xeneize en el encuentro.

La probable alineación de Boca para el partido copero incluiría a Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida en defensa; Milton Delgado, Williams Alarcón y Tomás Belmonte o Ander Herrera en el mediocampo; y en ataque Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

La decisión de Úbeda de introducir numerosas variantes busca no solo preservar a jugadores clave de cara al calendario exigente, sino también recuperar sensaciones en un año futbolístico que ha sumado dudas por el rendimiento del equipo en distintos frentes.

El enfrentamiento ante Gimnasia de Chivilcoy será el primer compromiso oficial de Boca en esta edición de la Copa Argentina y el ganador avanzará para medirse con el vencedor del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.