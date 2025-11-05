Un hombre de 40 años fue detenido en la capital de San Juan luego de sustraer una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública. El rápido accionar del damnificado y la intervención de la Policía permitieron recuperar el vehículo y detener al autor del hecho.

Fuentes policiales informaron que el detenido fue identificado como Dima Paul Valdez, de 40 años, acusado del delito de hurto agravado. La víctima, Fernando Ricardo Palacios, había dejado su motocicleta Appia Brezza 150cc estacionada en una calle céntrica cuando advirtió que había sido robada.

Publicidad

Esta Appia Brezza fue sustraída por Valdez.quien fue atrapado en 9 de Julio y Salta.

Al notar la maniobra, el propietario logró interceptar al ladrón y alertó de inmediato al 911. En pocos minutos, efectivos policiales llegaron al lugar y aprehendieron al sospechoso en la intersección de 9 de Julio y Salta, en el microcentro capitalino.

La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Bonomo, ordenó el procedimiento especial de Flagrancia. La motocicleta fue secuestrada y entregada posteriormente a su dueño, quien decidió no radicar denuncia penal.

Publicidad

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se evalúan las medidas procesales correspondientes. El hecho generó conmoción entre los transeúntes de la zona, debido a que ocurrió en un horario de alta circulación vehicular y peatonal.