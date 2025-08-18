Este lunes 18 de agosto de 2025 en la mañana, un incendio se desató en una casa ubicada en Capital y terminó con la vida de un hombre mayor. El hecho ocurrió en una vivienda situada en calle Manuel Estrada, entre Independencia y Segundino Navarro, de acuerdo a la primera información del trágico hecho.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

Según confirmaron fuentes oficiales, las llamas avanzaron rápidamente y arrasaron con todo lo que había en el interior de la casa. Producto del siniestro, un adulto mayor perdió la vida, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su identidad.

Personal especializado trabajó en el lugar para determinar qué desató el fuego y las causas del deceso de la víctima. Las pericias buscan establecer cómo se originaron las llamas y precisar las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.

