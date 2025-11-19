Un motociclista de 33 años terminó internado con lesiones de gravedad luego de protagonizar un choque contra un colectivo este martes al mediodía en Rawson. El hecho ocurrió en la intersección de calle José Aguilar y 25 de Mayo, y la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Según informaron fuentes policiales, el herido fue identificado como Matías Alejandro Rimolo, de 33 años, oriundo de Rivadavia. El hombre ingresó a la guardia a las 11:33, trasladado en una ambulancia del 107, presentando fractura de miembro inferior izquierdo, una herida cortante en el brazo izquierdo, traumatismo de abdomen cerrado, múltiples escoriaciones y politraumatismos.

Publicidad

Rimolo manifestó que las lesiones se produjeron tras un siniestro vial mientras conducía su motocicleta e impactó contra un colectivo, aunque no pudo aportar mayores datos sobre la mecánica del hecho ni sobre el vehículo involucrado.

En el hospital fue asistido por los doctores Andrés Navarro y Javier Olmos, quienes dispusieron dejarlo en observación por la gravedad de los golpes. El caso quedó en manos de Comisaría 25° de Rawson, que inició las actuaciones de rigor para determinar cómo ocurrió el choque.

Publicidad

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se tomen declaraciones y se revisen cámaras de seguridad de la zona, para tratar de comprender la mecánica del siniestro vial.