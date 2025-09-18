Conmoción en el mundo del fútbol por la muerte de Dejan Milovanovic, ex mediocampista serbio de 41 años, quien falleció durante un partido de veteranos en Belgrado. El exjugador del Estrella Roja y del RC Lens sufrió un doble infarto mientras disputaba un encuentro senior frente al PKB Korporacija Belgrado. Minutos antes, había convertido un gol que abrió el marcador.

El trágico suceso ocurrió cuando Milovanovic, tras anotar en el minuto 7, se desplomó mientras se preparaba para ejecutar un tiro de esquina. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante más de una hora, tanto en el campo de juego como en el centro médico del Estrella Roja, pero no lograron salvar su vida.

Milovanovic fue una figura importante del fútbol serbio. Hijo del histórico jugador Đorđe Milovanović, debutó en el primer equipo del Estrella Roja en 2001, donde conquistó varios campeonatos y fue elegido mejor jugador de la liga serbia en 2006. Su liderazgo lo convirtió en capitán y referente del club.

En 2008 dio el salto al fútbol internacional al incorporarse al RC Lens de Francia, donde ayudó al club a ganar la Ligue 2 y disputó 47 partidos en la Ligue 1. Posteriormente, continuó su carrera en Panionios de Grecia y Vozdovac de Serbia. También jugó dos partidos con la selección mayor de Serbia y participó en torneos europeos Sub-21, logrando dos medallas de plata.

La noticia generó dolor en la comunidad futbolística. El RC Lens y el Estrella Roja expresaron su pesar a través de comunicados, destacando el compromiso y la pasión del jugador. La Liga de Veteranos pospuso su próxima jornada en señal de duelo. Redes sociales y aficionados compartieron mensajes de condolencia y recuerdos de sus momentos más memorables.

