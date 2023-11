Luego de los dichos del vicegobernador electo, Fabián Martín, que criticó las designaciones en los tribunales de Cuentas y Tasaciones al asegurar que no fueron éticas, el gobernador Sergio Uñac le respondió asegurando que “tiene que ponerse a trabajar y hablar menos”, a la par que le sugirió ver cómo manejará la Cámara de Diputados provincial siendo minoría.

Este viernes 24 de noviembre, durante el acto inaugural por el ensamble del Radiotelescopio en Calingasta, Uñac fue contundente al responderle a Martín tras sus dichos, y en su respuesta no se salvó ni el propio Orrego: “¿Quién va a gobernar? ¿El próximo gobernador que todavía no habla o el vicegobernador electo que es una catarata de definiciones diarias? Parece que algo necesita decir y lo expresa casi de manera sistemática, permanente y diaria”, enfatizó.

“Yo creo que el vicegobernador electo está desentonando, tiene muchos problemas a solucionar como para ocuparse de una pequeñez tal como esa. Yo ayer he hablado con Orrego y nada me ha dicho sobre esto. Yo me voy a manejar con quien debe ser la conducción natural de un gobierno, que es el gobernador. Él debe bajar línea. Él debe expresarse y decir si está o no está de acuerdo, mientras que él no diga nada, yo no le puedo contestar al vicegobernador que debe culminar sus tareas en la Municipalidad de Rivadavia”, expresó Uñac.

Además, el mandatario siguió cargando contra Martín y se refirió al rol que ocupará como presidente de la Cámara de Diputados: “De 36, solo tiene 12 diputados. Fíjense la tarea descomunal que va a tener para poder aprobar una ley. Para mantener las cosas en orden, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, hablar menos y esforzarse mucho más en poder seguir construyendo la provincia que le dejamos”, aseveró.

A su vez, Uñac aseguró que están dejando “las cosas aceitadas” para el próximo Gobierno, al hacer referencia a obras como la reconstrucción de la Ruta Nacional 40, la cual cuenta con una inversión de $30 mil millones, financiados en gran parte por el Banco Interamericano de Desarrollo.