El desarrollo de la Vuelta a San Juan Damas 2026 vivirá este jueves una jornada clave con la disputa de la Etapa 2, una contrarreloj individual que tendrá como escenario principal el departamento Rivadavia. Debido a la naturaleza de la competencia, donde las 124 ciclistas largan de manera individual cada un minuto, las autoridades han dispuesto un operativo de seguridad con cortes totales de tránsito.

Según informaron desde la organización, las interrupciones comenzarán a partir de las 14 horas en las inmediaciones del Parador del Ciclista, punto que servirá de concentración, largada y llegada de las deportistas. El corte se mantendrá de forma estricta durante todo el trayecto de la etapa y hasta que la última corredora cruce la meta.

El recorrido afectado

La circulación vehicular se verá afectada en un trazado de aproximadamente 12,6 kilómetros. El recorrido de las pedaleras iniciará en el Parador, continuará por Avenida Libertador General San Martín hasta calle Galíndez, girando al norte para ingresar a la Ruta 60. Desde allí, las ciclistas pedalearán hasta la rotonda de la ex Cerámica San Juan para emprender el retorno por el carril opuesto realizando el mismo camino.

Horarios clave para los conductores

14 horas: Inicio del corte total en el Parador del Ciclista y zona de influencia.

15 horas: Concentración de los equipos y 124 ciclistas internacionales.

16 horas: Inicio oficial de la competencia (largada de la primera ciclista).

Se recomienda a los vecinos de las zonas aledañas y a quienes deban transitar hacia el perilago o zonas turísticas de Rivadavia, utilizar vías alternativas y evitar el corredor de Ruta 60 y Avenida Libertador durante la tarde de este jueves para evitar demoras.