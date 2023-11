"Ya estoy desesperada, no sé qué más hacer, necesito cobrar urgente porque tengo a mi marido enfermo y tengo que viajar fuera del país". Con estas palabras Irene Moreno, una docente de Lengua y Literatura describió la desesperación que siente al ver que los días pasan y el Ministerio de Educación no le paga lo que le debe.

En contacto con DIARIO HUARPE, la profesora explicó que hace unos meses ante la ausencia de la directora, ella asumió la dirección de la escuela Julia de León. Una vez confirmada en el cargo la docente inició el trámite para que el Ministerio de Educación, que preside Cecilia Trincado, le reconozca el aumento de sueldo que implica ser directivo de una institución.

Moreno contó que inició el trámite el 11 de agosto pasado y desde entonces no ha conseguido que el expediente avance. "Me han rechazado seis veces la declaración jurada, siempre me dicen que está mal llenada", aseguró la educadora.

La docente agregó que desde el ministerio de Educación le han hecho diferentes observaciones para no aprobar la Declaración Jurada, pero aclaró que ella fue a llenar este documento y le consultó a los mismos empleados de la Unidad de Gestión que fueron quienes le dijeron cómo debía llenar este papel.

Además, contó que también le consultó el tema a otros docentes que buscaron asesoramiento, pero siempre que presenta los papeles se los "rebotan". Para graficar cuánto le falta para poder cobrar, la profesora explicó que no ha podido pasar de la segunda instancia del trámite y agregó que en total son 10 pasos. "Me falta muchísimo", dijo decepcionada.

Mientras espera que le autoricen el pago, Moreno contó que trata de sustentarse con el sueldo que cobra por su trabajo en el turno vespertino y lo que gana con algunas horas que le quedaron en la escuela León.

Igualmente, con este dinero no llega a cubrir sus gastos por lo que se empezó a endeudar. "Hace años que no utilizaba las tarjetas de crédito, ahora debo un montón y tengo que empezar a pagar las cuotas", aseguró angustiada.

Irene contó que ella no es la única que se encuentra desesperada por cobrar lo que le deben. Es que la docente relató que ella forma parte de un grupo de WhatsApp en el que hay más de 400 docentes a los que Educación les debe dinero.

"Hay casos de docentes que hace cinco o seis años que vienen reclamando por el pago de algunas décimas, a lo mejor no es mucho dinero, pero es nuestro y lo necesitamos", aseguró la docente quien dijo que en el grupo todos los miembros mantienen una comunicación fluida y entre los se van "asesorando" y aconsejando para ver cómo pueden hacer para destrabar sus reclamos.

La trabajadora agregó que entre los colegas también se ha formado una red solidaria y cuando una de ellas va a la isla del Ministerio de Educación para consultar por su trámite, "de paso", consulta por el de algún colega. "Entre todos nos damos una mano", aseguró Irene.

En medio de esta situación acuciante por la falta de dinero, la docente contó que todos están tratando de apurar sus trámites porque temen que con el cambio de Gobierno que se concretará el 10 de diciembre. "Tenemos miedo de que se pueda incorporar algún cambio en el trámite o agreguen algún nuevo requisito que haría que los expedientes se demoren aún más", concluyó la educadora.