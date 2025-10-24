En medio de un nuevo revuelo mediático, Victoria Beckham desempolvó el escándalo de 2004 y volvió a referirse a los rumores de infidelidad que persiguieron a David. En aquella época, el nombre de David Beckham quedó ligado al de su entonces asistente, Rebecca Loos.

Consultada en el podcast Call Her Daddy, la diseñadora no esquivó el tema y se mostró "filosa". Victoria aseguró que aquellas versiones no solo no destruyeron su matrimonio, sino que, con el paso del tiempo, lo fortalecieron, pese al asedio implacable de la prensa.

Con tono elegante pero firme, la ex Spice Girl disparó: "Todo lo que David y yo hemos atravesado solo ha servido para hacer nuestro matrimonio más fuerte con el tiempo". Además, dejó claro que su vínculo sigue en pie al agregar que recientemente celebraron su aniversario número 26.

Victoria defendió que ella y David jamás permitieron que los rumores dictaran el destino de su familia, priorizando siempre la intimidad frente al escrutinio. Para cerrar la boca de los curiosos, lanzó una definición contundente: "Optamos por atravesar las especulaciones en privado y priorizar nuestra familia".

La polémica, que estuvo dormida por años, fue reabierta meses atrás por Rebecca Loos, quien desempolvó su versión de los hechos. Loos describió lo que supuestamente sucedió durante un viaje en 2004, detallando con "lujo de detalle" la noche en cuestión.

La exmánager relató que se subieron al auto con el chofer y un grupo de amigos, pero cuando quedaron a solas, "nos besamos hasta llegar al suyo". Loos añadió: "Subí y lo pasamos fenomenal".

Rebecca Loos afirmó que decidió volver a hablar del tema después de que David lo mencionara en su documental. En su declaración, apuntó directamente hacia el exfutbolista sin temor a consecuencias: "Si no desea admitirlo, que no lo haga, pero que tampoco me culpe. Éramos dos".