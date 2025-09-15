Policiales > No hubo heridos
Volcó un camión hormigonera en la rotonda de Salta y Costanera, en Chimbas
POR REDACCIÓN
Un camión hormigonera volcó en la mañana de este lunes 15 de septiembre en la rotonda ubicada en la intersección de avenida Salta y Costanera, frente al Predio Ferial de Chimbas. El incidente ocurrió aproximadamente a las 8.00 horas, cuando el conductor del vehículo intentó girar en el redondel y perdió el control de la unidad, lo que provocó que el material cementicio se derramara parcialmente.
De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor resultó ileso y no se registraron otros vehículos o personas afectadas durante el incidente. El contenido del camión, consistente en concreto fresco, comenzó a solidificarse rápidamente, por lo que personal especializado se encuentra en el lugar realizando tareas de limpieza y recuperación del contenedor.
El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado, aunque se implementaron desvíos temporales para minimizar la congestión vial. Autoridades de tránsito y fiscalización se encuentran realizando las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.
